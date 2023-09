В iPhone 15 виявили секретну функцію – смартфон здатний заряджати інші гаджети. На це вплинула зміна типу зарядки з Lightning на Type-C.

Секрет флагмана Apple розкрив блогер Маркес Браунлі – він підключив новенький iPhone 15 до торішньої моделі. З’ясувалося, що новий телефон заряджатиме моделі з Lightning.

Have you ever wondered what happened when you plugged random things into the iPhone 15’s new USB port? Well wonder no more

Full iPhone 15/15 Pro Unboxing and first looks is now live: https://t.co/Q5loMQGoh1 pic.twitter.com/TUGh7jlg08

— Marques Brownlee (@MKBHD) September 19, 2023