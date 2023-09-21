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В Apple про це не сказали: iPhone 15 навчили заряджати інші смартфони

21 Вересня 2023, 16:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
iPhone
Джерело: Unsplash

В iPhone 15 виявили секретну функцію – смартфон здатний заряджати інші гаджети. На це вплинула зміна типу зарядки з Lightning на Type-C.

Секрет флагмана Apple розкрив блогер Маркес Браунлі – він підключив новенький iPhone 15 до торішньої моделі. З’ясувалося, що новий телефон заряджатиме моделі з Lightning.

Зараз дивляться

Однак, якщо підключити два iPhone 15 між собою, то віддавати вати буде той, у якого більше заряду.

За допомогою смартфона від Apple також можна зарядити і Android-флагмани. Щоправда, з обмеженнями – потужність буде всього 4,5 Ват, що дуже мало за сьогоднішніми мірками.

Втім, це дуже корисна функція – приміром, можна буде зарядити навушники, або розумний годинник, якщо немає доступу до мережі. До того ж, в умовах блекауту можна зарядити ліхтарик, невелику настільну лампу – головне, щоб на сам смартфон заряду вистачило.

Вихід нової ОС не обійшовся без неприємних новин. Наприклад, iOS 17 почала швидко розряджати iPhone. Експерти зазначають, що це норма – проблема буде вирішена найближчими днями або тижнями.

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