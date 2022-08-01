Долгожданные iPhone 14 получат передовые камеры. Об этом заявил инсайдер и аналитик Минг-Чи Куо, который уже давно следит за Apple и развитием устройств компании.

Будущие флагманы получат объективы 7P — это касается базовой версии, Max, Pro и Pro Max. Обновление позволит делать более четкие снимки, передавая цветовую гамму намного точнее.

В дополнение к датчику 7P, iPhone Pro и Pro Max обзаведутся 48-мегапиксельными объективами, что выведет мобильную съемку на новый уровень. Чтобы удовлетворить потребности Apple в новеньких iPhone к осени, компания-поставщик Sunny Optical увеличила объемы заказов, контролируя 50-60% всех поставок для премиальных моделей.

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И если топовые модификации получат передовые объективы, то базовый iPhone 14 и версия Max будет поставляться с 12-мегапиксельной задней камерой — такую можно увидеть и у iPhone 13. Так компания хочет усилить разницу между Pro-версиями, и базовыми. Известно, что устройства покажут в средине сентября — инсайдеры уверяют, что мероприятие состоится уже 12 сентября.

В сентябре на презентации покажут не только новые смартфоны — совсем скоро фанаты увидят обновленные Apple Watch 8 с новым дизайном. В этом году компания сделает акцент на здравоохранении, добавив несколько полезных функций.