Samsung підтвердила дату та час наступного заходу Galaxy Unpacked. Так, подія запланована на 9 лютого о 17.00 за Києвом. Найімовірніше, південнокорейська компанія представить модельний ряд Galaxy S22.

У запрошенні на американському сайті Samsung красується велика літера S зі словами The Epic Standard – новий флагман компанії можуть представити вже на початку лютого. Раніше Samsung вже натякала на появу в останньому місяці зими нового пристрою S Ultra, який замінить Note на ринку.

Традиційно, вже перед виходом чутки про Galaxy S22 почали поширюватися швидше. Наприклад, інсайдери підтвердили наявність місця для стилуса S-Pen. Раніше цим могли похвалитися пристрої серії Note. Базова модель отримала 6,1-дюймовий дисплей, тоді як флагманська версія може й не мати змін у дизайні.

Також Samsung активно пропонує зробити попереднє замовлення на майбутній смартфон Galaxy. Презентація Unpacked транслюватиметься на сайті Samsung.

Apple теж не має наміру відставати від конкурентів у 2022 році – інсайдери запевняють, що компанія випустить рекордну кількість нових пристроїв. Серед них – iPhone 14, SE 3 5G, комп’ютери Mac mini та iMac Pro. Відомо, що смартфони Apple можуть подорожчати на $100, якщо чутки підтвердяться.