Samsung подтвердила дату и время следующего мероприятия Galaxy Unpacked. Так, событие запланировано на 9 февраля в 17.00 по Киеву. Скорее всего, южнокорейская корпорация представит модельный ряд Galaxy S22.

В приглашении на американском сайте Samsung красуется большая буква S со словами The Epic Standard — новый флагман компании могут представить уже в начале февраля. Раньше Samsung уже намекала о появлении в последнем месяце зимы нового устройства S Ultra, которое заменит Note на рынке.

Традиционно, уже перед самым выходом слухи о Galaxy S22 начали распространяться быстрее. К примеру, инсайдеры подтвердили наличие места для стилуса S-Pen. Раньше этим могли похвалиться устройства серии Note. Базовая модель получила 6,1-дюймовый дисплей, в то время как флагманская версия может не получить изменений в дизайне.

Также Samsung активно предлагает сделать предзаказ на будущий смартфон Galaxy. Презентация Unpacked будет транслироваться на сайте Samsung.

Apple тоже не собирается отставать от конкурентов в 2022 году — инсайдеры уверяют, что компания выпустит рекордное количество новых устройств. Среди них — iPhone 14, SE 3 5G, компьютеры Mac mini и iMac Pro. Известно, что смартфоны Apple могут подорожать на $100, если слухи подтвердятся.