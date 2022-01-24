Компанія Apple представить рекордну кількість нових пристроїв у 2022 році. Так, фанати корпорації зможуть оновити комп’ютери, планшети, смартфони, ноутбуки, годинники та навіть навушники.

Відомий інсайдер Марк Гурман припустив, що у 2022 році Apple проведе як мінімум дві презентації – навесні та восени.

На найближчому заході відбудеться анонс комп’ютерів Mac mini та iMac Pro, а також бюджетних смартфонів iPhone SE 5G. Передбачається, що нові телефони коштуватимуть від $399. Це перший бюджетник Apple, який зможе підтримувати бездротову мережу нового покоління. Навесні також представлять планшет iPad Air 5 – він отримає процесор Apple A15 Bionic, який також використовується в iPhone 13.

Головна подія запланована на осінь – Apple представить одразу чотири нові iPhone – базову модель, Max, Pro та Pro‌ Max. Щоправда, вартість деяких смартфонів підніметься на $100, якщо порівнювати із минулорічними моделями.

Восени також представлять нові ноутбуки MacBook Pro та MacBook Air, передові комп’ютери iMac та Mac Pro, а також бездротові навушники лінійки AirPods Pro та розумний годинник Apple Watch 8. До всього цього також оновили й флагманський планшет для художників – iPad Pro.

Якщо компанія і далі слідуватиме традиціям, то презентація відбудеться у першій половині вересня.