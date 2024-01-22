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Samsung Galaxy S24 Ultra виявився крутішим за iPhone: що приховали виробники

22 Січня 2024, 16:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Samsung
Джерело: Unsplash

Новий смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra має низку прихованих переваг, що вирізняє його з-поміж конкурентів. Примітно, що про ці особливості не розповіли під час презентації Galaxy Unpacked 24.

Чим Samsung Galaxy S24 Ultra кращий за iPhone 15 Pro Max

Так, оглядачі, які одними з перших отримали флагман до рук, помітили кілька цікавих особливостей. Про круті фішки навіть у Samsung вирішили не розповідати, хоч це і робить смартфон кращим за iPhone 15 Pro Max від Apple.

Наприклад, Samsung Galaxy S24 Ultra автономніший за своїх конкурентів, при аналогічному обсязі акумулятора в 5000 мАг, як у торішньої моделі. Усе завдяки енергоефективності чипсета й оптимізації ОС.

Зараз дивляться

Наприклад, у тесті YouTube-каналу XEETECHCARE Samsung пропрацював майже 11 годин, а ось iPhone – на 40 хвилин менше.

Тест продуктивності також показав перемогу Samsung Galaxy S24 Ultra – завдяки технології UFS, смартфон зчитує дані на 75% швидше, ніж топовий iPhone.

Ще один плюс для флагмана Samsung – Galaxy S24 Ultra краще поглинає відблиск, і якість екрана помітно виділяється від конкурентів. Це особливо помітно під час режиму Always On, який сподобався далеко не всім.

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Загалом, смартфону є що показати, і це стосується інших можливостей. Характеристики та ціни Samsung Galaxy S24 роблять пристрій конкурентом на ринку флагманських пристроїв, і він точно знайде своїх фанатів.

Теги
Samsung
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