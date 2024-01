Samsung Galaxy S24 Ultra виявився крутішим за iPhone: що приховали виробники

Новий смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra має низку прихованих переваг, що вирізняє його з-поміж конкурентів. Примітно, що про ці особливості не розповіли під час презентації Galaxy Unpacked 24.

Так, оглядачі, які одними з перших отримали флагман до рук, помітили кілька цікавих особливостей. Про круті фішки навіть у Samsung вирішили не розповідати, хоч це і робить смартфон кращим за iPhone 15 Pro Max від Apple.

Наприклад, Samsung Galaxy S24 Ultra автономніший за своїх конкурентів, при аналогічному обсязі акумулятора в 5000 мАг, як у торішньої моделі. Усе завдяки енергоефективності чипсета й оптимізації ОС.

Наприклад, у тесті YouTube-каналу XEETECHCARE Samsung пропрацював майже 11 годин, а ось iPhone – на 40 хвилин менше.

Тест продуктивності також показав перемогу Samsung Galaxy S24 Ultra – завдяки технології UFS, смартфон зчитує дані на 75% швидше, ніж топовий iPhone.

