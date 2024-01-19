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Samsung Galaxy S24 отримав невдалу функцію iPhone

19 Січня 2024, 13:02
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Samsung
Джерело: Unsplash

Компанія Samsung скопіювала невдалу функцію iPhone для свого флагмана Galaxy S24. Йдеться про функцію постійно ввімкненого дисплея, яку не оцінили навіть фанати Apple.

Що відомо про недолік Samsung Galaxy S24

Про недолік заявив оглядач з Androidpolice, який одним із перших отримав можливість оцінити роботу нового пристрою. Так, експерт заявив, що постійно ввімкнений дисплей застав його зненацька, оскільки це фішка Apple, і на Samsung був трохи інший інтерфейс.

Always-on Display – це функція смартфона, яка відображає обмежену кількість інформації, поки телефон у режимі сну.

Зараз дивляться

У Samsung аналогічна функція відображала час і значки повідомлень на темному екрані, але на Samsung Galaxy S24 тепер красується затемнена версія шпалер, поверх якої символи. Такий підхід використовує і Apple у своїх сучасних смартфонах.

Не секрет, що режим Always-on Display від Apple критикували на момент виходу, через що компанія додала варіант відображення без шпалер.

У Samsung тепер вчинили аналогічно, за замовчуванням додавши версію зі шпалерами. На щастя, налаштувати функцію можна під себе.

Нагадаємо, що на презентації компанії було розкрито ціни та характеристики Samsung Galaxy S24. Пристрій отримав оновлений дизайн і три модифікації, які відрізняються характеристиками і можливостями.

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