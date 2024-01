Samsung Galaxy S24 Ultra оказался круче iPhone: что скрыли производители

Новый смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra имеет ряд скрытых преимуществ, который выделяет его среди конкурентов. Примечательно, что об этих особенностях не рассказали во время презентации Galaxy Unpacked 24.

Так, обзорщики, которые одними из первых получили флагман в руки, заметили несколько интересных особенностей. О крутых фишках даже в Samsung решили не рассказывать, хоть это и делает смартфон лучше, чем iPhone 15 Pro Max от Apple.

К примеру, Samsung Galaxy S24 Ultra автономнее своих конкурентов, при аналогичном объеме аккумулятора в 5000 мАч, как у прошлогодней модели. Все благодаря энергоэффективности чипсета и оптимизации ОС.

К примеру, в тесте YouTube-канала XEETECHCARE Samsung проработал почти 11 часов, а вот iPhone — на 40 минут меньше.

Тест производительности также показал победу Samsung Galaxy S24 Ultra — благодаря технологии UFS, смартфон считывает данные на 75% быстрее, чем топовый iPhone.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max

The SSD (storage) in the S24 Ultra is significantly faster than the one in the iPhone 15 Pro Max.

This is BIG.

Sequential Read speed is 75% faster.

Sequential Write speed is 15% faster.

The latency is also lower on the S24 Ultra… pic.twitter.com/lSziIh45T6

— sakitech (@sakitechonline) January 20, 2024