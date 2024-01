Samsung Galaxy S24 – найочікуваніший флагман зими, якого показали 17 січня на презентації Galaxy Unpacked 2024.

Саме час розібратися, якими будуть характеристики і ціни на головного конкурента iPhone і чим він кращий або гірший за флагмани інших компаній.

Серія Galaxy S24 отримала відразу три модифікації, які відрізняються характеристиками – S24, S24+ і S24 Ultra.

Головною особливістю новинок стане Galaxy AI – набір функцій на базі штучного інтелекту (ШІ), які покликані “наповнити повсякденне життя новими можливостями: від необмеженого спілкування до допомоги у творчості”.

Samsung Galaxy S24, S24+ and S24 Ultra ????

Which are you getting? ???? #SamsungUnpacked pic.twitter.com/uR86hw3XSw

— Safwan AhmedMia (@SuperSaf) January 17, 2024