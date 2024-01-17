Samsung Galaxy S24 – найочікуваніший флагман зими, якого показали 17 січня на презентації Galaxy Unpacked 2024.

Саме час розібратися, якими будуть характеристики і ціни на головного конкурента iPhone і чим він кращий або гірший за флагмани інших компаній.

Samsung Galaxy S24: характеристики

Серія Galaxy S24 отримала відразу три модифікації, які відрізняються характеристиками – S24, S24+ і S24 Ultra.

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Головною особливістю новинок стане Galaxy AI – набір функцій на базі штучного інтелекту (ШІ), які покликані “наповнити повсякденне життя новими можливостями: від необмеженого спілкування до допомоги у творчості”.

Samsung Galaxy S24, S24+ and S24 Ultra ???? Which are you getting? ???? #SamsungUnpacked pic.twitter.com/uR86hw3XSw — Safwan AhmedMia (@SuperSaf) January 17, 2024

Перші два cмартфони не сильно відрізняються між собою – вони працюватимуть на чипсетах Exynos 2400 або Snapdragon 8 Gen 3 залежно від ринку, а ось S24 Ultra отримає тільки топовий Snapdragon 8 Gen 3.

Базові отримають по 8 ГБ оперативної пам’яті, водночас флагман – 12 ГБ ОЗП.

Samsung Galaxy S24 буде оснащений 6,2-дюймовим екраном Full-HD+ з частотою оновлення 120 Гц. Обсяг внутрішнього сховища буде надано на вибір – 128 і 256 ГБ. На задній кришці буде потрійна камера – основна буде на 50 МП, 12 МП для широкої зйомки і 10-мегапіксельна з 3-кратним зумом. Акумулятор буде ємністю в 4 000 мАг.

Середній у лінійці Samsung Galaxy S24 + отримає більший екран на 6,7-дюйма, а також більшу пам’ять – 256 і 512 ГБ. Потрійна камера буде такою самою, як і в базової версії, а ось за рахунок розмірів акумулятор збільшиться до 4 900 мАг.

Топовий Galaxy S24 Ultra отримає 6,8-дюймовий QHD+ Dynamic AMOLED дисплей. Варіантів з об’ємом пам’яті буде більше – 256 ГБ, 512 ГБ і 1 ТБ. На задній панелі буде четверна камера – основний датчик отримає 200 мегапікселів. Також для зйомки встановлять 50-мегапіксельний об’єктив. Рамки пристрою будуть титановими, як це зробили з корпусом iPhone 15.

Samsung Galaxy S24: ціни

Старт продажів всіх флагманських пристроїв Samsung запланований на 31 січня. Ціни будуть такими: