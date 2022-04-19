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Гаджети

Samsung допоможе українцям безкоштовно відремонтувати гаджети

19 Квітня 2022, 13:33
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Samsung

Компанія Samsung безкоштовно вивозитиме на ремонт гаджети мешканців України. Цей жест підтримки корейська компанія зробила на фоні війни із Росією.

Про це заявили у The Korea Herald.

Корпорація прийматиме мобільні пристрої клієнтів, які проживають у районах, де немає можливості обслуговування гаджетів. Після ремонту електроніку доставлятимуть під двері користувачів.

Ремонтуватимуть усі мобільні пристрої та аксесуари Samsung – смартфони і навіть розумні годинники. Всі витрати на ремонт та доставлення будуть коштом компанії.

Щоб реалізувати цю ідею, корейська компанія співпрацює разом із Новою поштою.

Це далеко не перша допомога Samsung на тлі широкомасштабного вторгнення Росії з 24 лютого. У березні компанія пожертвувала $6 млн на гуманітарну допомогу українським біженцям, а також припинила постачання нових пристроїв до Росії.

Корейська корпорація вирішила прибрати нацистський символ Z зі своїх пристроїв, який зараз використовує РФ під час війни з Україною. Galaxy Z Fold3 тепер називається просто Galaxy Fold3, а Galaxy Z Flip3 – Galaxy Flip3. Щоправда, у компанії так і не прокоментували своє рішення.

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Теги
Samsung , Війна в Україні , Смартфон
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