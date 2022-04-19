Компания Samsung будет бесплатно вывозить на ремонт гаджеты жителей Украины. Этот жест поддержки корейская компания сделала на фоне войны с Россией.

Об этом заявили в The Korea Herald.

Корпорация будет принимать мобильные устройства клиентов, которые проживают в районах, где нет возможности обслуживаний гаджетов. После ремонта, электронику будут доставлять под двери пользователей.

Ремонтировать будут все мобильные устройства и аксессуары Samsung — смартфоны и даже умные часы. Все расходы по ремонту и доставки будут за счет компании.

Чтобы реализовать эту идею, корейская компания сотрудничает вместе с Новой почтой.

Это далеко не первая помощь Samsung Украине на фоне широкомасштабного вторжения России с 24 февраля. В марте компания пожертвовала $6 млн на гуманитарную помощь украинским беженцам, а также прекратила поставки новых устройств в Россию.

Корейская корпорация решила убрать нацисткий символ Z со своих устройств, который сейчас использует РФ во время войны с Украиной. Galaxy Z Fold3 теперь называется просто Galaxy Fold3, а Galaxy Z Flip3 — Galaxy Flip3. Правда, в компании так и не прокомментировали свое решение.