Південнокорейська компанія Samsung прибрала маркування Z із назв своїх смартфонів у деяких країнах Європи.

Наприклад, тепер у найменуваннях смартфонів зі складним екраном немає Z. Galaxy Z Fold3 тепер називається просто Galaxy Fold3, а Galaxy Z Flip3 – Galaxy Flip3.

За останні кілька днів Samsung видалила літеру Z зі своїх офіційних сайтів у Литві, Латвії та Естонії. Про це повідомляє Notebookcheck.

Офіційно компанія не пояснювала причин зміни назв.

Однак на українському сайті компанії Z ще присутні у назвах смартфонів.

Зазначимо, що літера Z наразі прирівнюється до свастики, оскільки вона є символом повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також російські агресори наносять її на свою техніку.

Раніше ми писали, що Samsung зупинив постачання в Росію смартфонів, чипів і побутової техніки. Тим самим компанія приєдналася до дедалі більшого списку компаній від Apple Inc. до Microsoft Corp., які припиняють продаж та послуги у РФ після її вторгнення в Україну.