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Rutube зник назавжди: російський сервіс зламали хакери з Anonymous

11 Травня 2022, 17:52
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Хакер
Джерело: Depositphotos

Відоме хакерське об’єднання Anonymous взяло на себе відповідальність за злом відеохостингу Rutube. Експерти додали, що сервіс, певно, більше не відновиться.

Про це невідомі хакери заявили в Twitter, де часто діляться своїми досягненнями під час кібератак на компанії Росії та держоргани.

– Anonymous зламав російську відеоплатформу RuTube. Майже 75% баз даних та інфраструктури основної версії, 90% резервної копії та кластера для відновлення баз було пошкоджено – це означає, що Rutube може зникнути назавжди, – заявили в Anonymous.

9 травня для мешканців Росії запам’яталося не лише лицемірним парадом, а й потужною кібератакою на російський сервіс Rutube. У зв’язку з діями хакерів сервіс припинив працювати, а співробітники компанії заявили про проведення технічних робіт.

Втім, сервіс “лежить” вже два дні, і це не схоже на звичайні відновлювальні роботи. Ще 9 травня в Telegram-каналі Rutube з’явилося повідомлення українською мовою, звернене до голови Мінцифри Михайла Федорова. У компанії пообіцяли надати чиновнику ексклюзивну інформацію щодо відновлення сервісу.

Сам російський відеохостинг назвав атаки на 9 травня найбільшими в історії Rutube. Створений у РФ сервіс є невдалою спробою конкурувати з американським YouTube. На тлі можливого закриття відеохостингу США, Rutube час від часу намагається утримати аудиторію.

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Теги
Anonymous, Війна в Україні, Хакери
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