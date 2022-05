Відоме хакерське об’єднання Anonymous взяло на себе відповідальність за злом відеохостингу Rutube. Експерти додали, що сервіс, певно, більше не відновиться.

Про це невідомі хакери заявили в Twitter, де часто діляться своїми досягненнями під час кібератак на компанії Росії та держоргани.

JUST IN: #Anonymous hacked Russia’s video platform ‘RuTube’

Nearly 75% of the databases and infrastructure of the main version and 90% of the backup and cluster to restore the databases have been severely affected, that means #RuTube is probably GONE FOREVER. #OpRussia pic.twitter.com/0NFzWGmP9u

— Anonymous TV ???????? (@YourAnonTV) May 10, 2022