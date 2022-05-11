Відоме хакерське об’єднання Anonymous взяло на себе відповідальність за злом відеохостингу Rutube. Експерти додали, що сервіс, певно, більше не відновиться.

Про це невідомі хакери заявили в Twitter, де часто діляться своїми досягненнями під час кібератак на компанії Росії та держоргани.

– Anonymous зламав російську відеоплатформу RuTube. Майже 75% баз даних та інфраструктури основної версії, 90% резервної копії та кластера для відновлення баз було пошкоджено – це означає, що Rutube може зникнути назавжди, – заявили в Anonymous.

JUST IN: #Anonymous hacked Russia’s video platform ‘RuTube’ Nearly 75% of the databases and infrastructure of the main version and 90% of the backup and cluster to restore the databases have been severely affected, that means #RuTube is probably GONE FOREVER. #OpRussia pic.twitter.com/0NFzWGmP9u — Anonymous TV ???????? (@YourAnonTV) May 10, 2022

9 травня для мешканців Росії запам’яталося не лише лицемірним парадом, а й потужною кібератакою на російський сервіс Rutube. У зв’язку з діями хакерів сервіс припинив працювати, а співробітники компанії заявили про проведення технічних робіт.

Втім, сервіс “лежить” вже два дні, і це не схоже на звичайні відновлювальні роботи. Ще 9 травня в Telegram-каналі Rutube з’явилося повідомлення українською мовою, звернене до голови Мінцифри Михайла Федорова. У компанії пообіцяли надати чиновнику ексклюзивну інформацію щодо відновлення сервісу.

Сам російський відеохостинг назвав атаки на 9 травня найбільшими в історії Rutube. Створений у РФ сервіс є невдалою спробою конкурувати з американським YouTube. На тлі можливого закриття відеохостингу США, Rutube час від часу намагається утримати аудиторію.