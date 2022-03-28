Хакерська група NB65, пов’язана з групою Anonymous, зламала Всеросійську державну телевізійну та радіомовну компанію (ВДТРК).

Про це повідомили Anonymous у Twitter. Загальний обсяг данних, які планують оприлюднити найближчим часом, становить 870 ГБ.

Зазначимо, що Всеросійська державна телевізійна та радіомовна компанія керує такими російськими телеканалами, як Росія 24, Росія 1 та РТР Планета.

JUST IN: Hacking group ‘NB65’ (@xxNB65), affiliated with #Anonymous has hacked and breached the VGTRK (All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company). Total data being prepared for release is 870GB. #DDoSecrets will release it in the near future. #OpRussia #FCKPTN pic.twitter.com/W2sTvoVQG9 — Anonymous TV ???????? (@YourAnonTV) March 27, 2022

Днями хакерська група Anonymous злила дані Nestle – однієї з найбільших харчових компаній. Причиною стало те, що швейцарська компанія відмовилася виходити з російського ринку, попри війну в Україні.

Anonymous – сучасна міжнародна мережа активістів та хактивістів, окремі вузли якої слабко пов’язані між собою. Їхнє перше угруповання з’явилося в 2003 році.

Хакери Anonymous виступають проти цензури в інтернеті, переслідування та нагляду. На знак протесту вони зламують різні важливі державні сайти.