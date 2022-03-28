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Інтернет

Anonymous зламали російську телерадіокомпанію і пообіцяли злити 870 Гб даних

28 Березня 2022, 07:38
Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Anonymous зламали російську телерадіокомпанію і пообіцяли злити 870 Гб даних
Джерело: Pixabay

Хакерська група NB65, пов’язана з групою Anonymous, зламала Всеросійську державну телевізійну та радіомовну компанію (ВДТРК).

Про це повідомили Anonymous у Twitter. Загальний обсяг данних, які планують оприлюднити найближчим часом, становить 870 ГБ.

Зазначимо, що Всеросійська державна телевізійна та радіомовна компанія керує такими російськими телеканалами, як Росія 24, Росія 1 та РТР Планета.

Днями хакерська група Anonymous злила дані Nestle – однієї з найбільших харчових компаній. Причиною стало те, що швейцарська компанія відмовилася виходити з російського ринку, попри війну в Україні.

Anonymous – сучасна міжнародна мережа активістів та хактивістів, окремі вузли якої слабко пов’язані між собою. Їхнє перше угруповання з’явилося в 2003 році.

Хакери Anonymous виступають проти цензури в інтернеті, переслідування та нагляду. На знак протесту вони зламують різні важливі державні сайти.

Теги
Anonymous , Хакери
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