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Інтернет

Черга за Кремлем: після потужної кібератаки Rutube заговорив українською

10 Травня 2022, 13:15
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Хакер
Джерело: Depositphotos

Російський відеохостинг RuTube звернувся до голови Мінцифри Михайла Федорова. На тлі кібератак на сервіс 9 травня, компанія пообіцяла надати ексклюзивну інформацію українському міністерству.

Примітно, що саме звернення до голови Мінцифри було написано українською.

– Непрацюючий другу добу Rutube заговорив українською. Працюватимемо далі, поки Кремль не заговорить, – прокоментував Федоров послання сервісу.

У Rutube пообіцяли передати голові Мінцифрі інформацію щодо відновлення роботи сервісу на ексклюзивних правах.

Сам російський відеохостинг назвав атаки на 9 травня найбільшими в історії RuTube.

Раніше Федоров прокоментував новину, що сервіс тимчасово недоступний для користувачів.

– Депропаганізація продовжується. Це не кібератака, це спеціальна операція щодо покращення вашої IT-інфраструктури, – заявив державний діяч.

Раніше російські ЗМІ почали публікувати інформацію про те, що хакери повністю видалили вихідний код сервісу, тож відновити його неможливо. У самому Rutube це заперечують і обіцяють відновити роботу в найкоротші терміни.

Rutube – спроба РФ створити аналог YouTube. Втім, на тлі американської платформи цей сервіс не став популярним як у Росії, так і в усьому світі. Але на тлі чуток про блокування YouTube на території країни-агресора, російський проєкт знову іноді привертає до себе увагу.

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Теги
Війна в Україні, Кібератака, Мінцифри, Михайло Федоров
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