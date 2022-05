Известное хакерское объединение Anonymous взяли на себя ответственность за взлом видеохостинга Rutube. Эксперты добавили, что сервис, вероятно, больше не восстановится.

Об этом неизвестные хакеры заявили в Twitter, где часто делятся своими достижения в ходе кибератак на компании России и госорганы.

JUST IN: #Anonymous hacked Russia’s video platform ‘RuTube’

Nearly 75% of the databases and infrastructure of the main version and 90% of the backup and cluster to restore the databases have been severely affected, that means #RuTube is probably GONE FOREVER. #OpRussia pic.twitter.com/0NFzWGmP9u

— Anonymous TV ???????? (@YourAnonTV) May 10, 2022