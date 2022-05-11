Известное хакерское объединение Anonymous взяли на себя ответственность за взлом видеохостинга Rutube. Эксперты добавили, что сервис, вероятно, больше не восстановится.

Об этом неизвестные хакеры заявили в Twitter, где часто делятся своими достижения в ходе кибератак на компании России и госорганы.

— Anonymous взломал российскую видеоплатформу RuTube. Почти 75% баз данных и инфраструктуры основной версии, 90% резервной копии и кластера для восстановления баз были повреждены — это значит, что Rutube может исчезнуть навсегда, — заявили в Anonymous.

JUST IN: #Anonymous hacked Russia’s video platform ‘RuTube’ Nearly 75% of the databases and infrastructure of the main version and 90% of the backup and cluster to restore the databases have been severely affected, that means #RuTube is probably GONE FOREVER. #OpRussia pic.twitter.com/0NFzWGmP9u — Anonymous TV ???????? (@YourAnonTV) May 10, 2022

9 мая для жителей России запомнилось не только лицемерным парадом, но и мощной кибератакой на сервис Rutube. В связи с действиями хакеров, сервис перестал работать, а сотрудники компании заявили о проведении технических работ.

Впрочем, сервис “лежит” уже два дня, и это не похоже на обычные работы по восстановлению. Еще 9 мая в Telegram-канале Rutube появилось сообщение на украинском языке, обращенное главе Минцифры Михаилу Федорову. В компании пообещали предоставить чиновнику эксклюзивную информацию о восстановлении сервиса.

Сам российский видеохостинг назвал атаки на 9 мая крупнейшими в истории Rutube. Созданный в РФ сервис является неудачной попыткой конкурировать с американским YouTube. На фоне возможного закрытия видеохостинга США, Rutube время от времени пытается удержать аудиторию.