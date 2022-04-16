Розробник гри S.T.A.L.K.E.R. зібрав понад $800 тис. для армії України

Українська компанія GSC Game World, яка є розробником гри S.T.A.L.K.E.R., зібрала понад $800 тис. для підтримки України.

– Благодійний розпродаж ігор GSC Game World завершено. Разом з вами нам вдалося зібрати понад $800 тис. Завдяки цьому розпродажу стало більше козаків на Січі, сталкерів в Зоні, а український народ придбав нових друзів, готових прийти йому на допомогу, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після сплати податків та комісії магазину всі кошти будуть передані до Благодійного фонду Повернись живим, який допомагає Збройним силам України.

Раніше понад $144 млн зібрали для України геймери Fortnite. Вони організували благодійну акцію, яка тривала з 20 березня до 3 квітня.

За цей період усі донати від геймерів Fortnite збиралися на допомогу нашій держаі у війні із Росією. Це стосувалося підписок, скінів для персонажів, подарунків та косметичних наборів.