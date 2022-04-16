Разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. собрал более $800 тыс. для армии Украины

Украинская компания GSC Game World, которая является разработчиком игры S.T.A.L.K.E.R., собрала более $800 тыс. для поддержки Украины.

— Благотворительная распродажа игр GSC Game World завершена. Вместе с вами нам удалось собрать более $800 тыс. долларов. Благодаря этой распродаже стало больше казаков на Сечи, сталкеров в Зоне, а украинский народ приобрел новых друзей, готовых прийти ему на помощь, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после уплаты налогов и комиссии магазина все средства будут переданы в Благотворительный фонд Вернись живым, который помогает Вооруженным силам Украины.

Ранее более $144 млн собрали для Украины геймеры Fortnite. Они организовали благотворительную акцию, которая длилась с 20 марта по 3 апреля.

За этот период все донаты от геймеров Fortnite собирались на помощь нашей стране в войне с Россией. Это касалось подписок, скинов для персонажей, подарков и косметических наборов.