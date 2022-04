Велика ігрова компанія Wargaming залишає Росію та Білорусь. Ця корпорація відома завдяки популярним іграм – World of Tanks, World of Warplanes і World of Warships.

Про рішення білоруська компанія заявила у своєму блозі. Очевидно, що на таке рішення керівництво Wargaming пішло на тлі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну з 24 лютого — у цьому жаху неодноразово фіксувалася участь Білорусі. Щоправда, озвучувати причини рішення в компанії не стали.

– За останні тижні Wargaming провела стратегічний огляд бізнес-операцій по всьому світу. Компанія вирішила, що не володітиме або керуватиме бізнесом у Росії та Білорусі та покине обидві країни, – заявили на сайті компанії.

31 березня Wargaming вже передала свій бізнес компанії Lesta Studio. Новий власник World of Tanks та інших ігор вирішуватиме подальшу долю продукції – швидше за все, проєкти залишаться доступними на території РФ та Білорусі.

Однак у такому разі Wargaming не отримуватиме прибуток, з чим вони погодилися на тлі виходу з ринку двох країн.

– Компанія не отримає прибуток від цього процесу ні сьогодні, ні в майбутньому. Навпаки, ми очікуємо на значні збитки в результаті цього рішення. Попри масштабність цього кроку, ми як компанія впевнені у майбутньому нашого бізнесу та прагнемо надавати нашим гравцям якісні ігри, – повідомляється на сайті білоруської корпорації.

Wargaming також розпочала процес закриття своєї студії у Мінську.