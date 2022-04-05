Геймери Fortnite зібрали для України понад $144 млн. Гуманітарна допомога вже надіслана нашій країні на тлі широкомасштабного вторгнення Росії з 24 лютого.

Про результати акції повідомили в офіційному блозі Fortnite.

– Разом зі спільнотою Fortnite та Xbox ми зібрали $144 млн і передамо організаціям Direct Relief, UNICEF, Всесвітній продовольчій програмі ООН, Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців та World Central Kitchen на підтримку їхніх зусиль з надання гуманітарної допомоги людям, які постраждали від війни в Україні. Наша глибока подяка всім, хто зробив свій внесок, — заявили в Epic Games.

Нагадаємо, що творці Fortnite організували благодійну акцію, яка тривала з 20 березня до 3 квітня. За цей період усі донати від геймерів Fortnite збиралися на допомогу Україні у війні із Росією.

Це стосувалося підписок, скінів для персонажів, подарунків та косметичних наборів. В Epic Games пішли назустріч Україні, і відправляли зібрані гроші частинами, щоб не чекати понад два тижні до кінця акції, адже гроші потрібні прямо зараз.

Розробники іншої популярної гри World of Tanks вирішили обірвати усі зв’язки із країнами-агресорами. Wargaming залишає ринки РФ та РБ, і передає свій ігровий бізнес іншій компанії. Вони також відмовилися від прибутку, який отримували від місцевих гравців.