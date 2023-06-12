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Розкрито системні вимоги Starfield та ціну в Steam

12 Червня 2023, 16:05
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Starfield

Компанія Microsoft опублікувала системні вимоги Starfield і ціни – довгоочікуваної гри від компанії Bethesda Game Studios. Крім рекомендованих можливостей “заліза” також показали й 50-хвилинний геймплейний ролик, коментарі від розробників і відкрили передзамовлення.

Презентація проєкту відбулася на заході Xbox Showcase 2023.

У Steam проєкт продається від 1699 до 2499 грн, залежно від версії. Варто врахувати, що це тільки передзамовлення – за купівлю найрозширенішої версії, гравець зможе оцінити гру на 5 раніше.

Так, гру анонсували ще 5 років тому, і тепер стали відомі системні вимоги Starfield. Щоб пограти без пригальмовувань, потрібно мати комп’ютер або ноутбук із 16 Гб ОЗП і процесором не слабкішим за Intel Core i7-6800K і AMD Ryzen 5 2600X, а також 125 Гб вільного простору на диску.

Мінімальні системні вимоги

  • ОС: Windows 10 (версія 2004);
  • процесор: Intel Core i7-6800K або AMD Ryzen 5 2600X;
  • відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti або AMD Radeon RX 5700;
  • оперативна пам’ять: 16 Гбайт;
  • DirectX: версії 12;
  • місце на диску: 125 Гбайт (потрібен SSD).

Рекомендовані системні вимоги

  • ОС: Windows 10, 11;
  • процесор: Intel Core i5-10600K або AMD Ryzen 5 3600X;
  • відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 або AMD Radeon RX 6800 XT;
  • оперативна пам’ять: 16 Гбайт;
  • DirectX: версії 12;
  • місце на диску: 125 Гбайт (потрібен SSD).

Трейлер Starfield також показав якість графіки – і хоча до реалізму ще далеко, у Bethesda майже завжди виходить зацікавити геймера цікавим сюжетом і атмосферою. Реліз відбудеться 6 вересня 2023 року.

Нещодавно відбувся реліз ще однієї популярної гри – Honkai: Star Rail. Це покрокова RPG для любителів Genshin Impact, яка доступна не тільки на ПК, а й на смартфонах з Android та iOS.

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Теги
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