Російські фанати S.T.A.L.K.E.R. виставили ультиматум українському виробнику гри. Так, від компанії GSC Game World вимагають вибачитися перед гравцями з Росії та Білорусі, інакше контент із майбутньої S.T.A.L.K.E.R. 2 з’явиться в мережі ще до релізу.

Уперше про шантаж стало відомо з російської соцмережі ВКонтакте – адміністрація однієї з фанатських груп заявила, що у неї є доступ до матеріалів обсягом 30 ГБ до гри. Публікувати їх у мережу не хочуть, але висунули українській компанії GSC Game World ультиматум.

Щодо контенту, то йдеться про повноцінний сюжет, опис катсцен, фотографії ігрових локацій та глобальні карти.

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Так, від українських розробників S.T.A.L.K.E.R. 2 вимагають вибачень перед російськими та білоруськими геймерами за негідне ставлення, а також повернення російської локалізації в гру – на думку росіян, “не треба через політику псувати людям гру”. Так, у майбутній грі не буде озвучки російською – про це творці проєкту заявили ще влітку 2022 року.

Компанія має відреагувати на вимоги та внести зміни до 15 березня.

– Просимо проявити адекватність і виправити ситуацію. Не дайте всесвіту S.T.A.L.K.E.R. загинути через вашу політизованість, – повідомляють у спільноті геймерів із РФ.

Нагадаємо, що реліз S.T.A.L.K.E.R. 2 переносили безліч разів – останнє рішення розробників вказує на кінець 2023 року.

Від початку повномасштабного вторгнення S.T.A.L.K.E.R. заборонили продавати в РФ і Білорусі. Йдеться про всі частини. Також розробники за півтора місяця від початку повномасштабного вторгнення зібрали понад $800 тис. для ЗСУ.