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Изучение миров и пошаговые битвы: состоялся релиз игры Honkai: Star Rail

26 апреля 2023, 13:33
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Genshin Impact

Создатели популярной RPG Genshin Impact выпустили новую игру — Honkai: Star Rail. Это пошаговая ролевая игра, которая является ответвлением Honkai Impact 3rd.

Серверы по всему миру уже открыты для пользователей. Специально к релизу игры разработчики HoYoverse подготовили новый трейлер с вокальным треком.

Игроки возьмут на себя управление одним из четырех персонажей Звездного Экспресса — это межглактический поезд, который путешествует по мирам. Геймеры смогут изучать открытые локации, отправляться на изучение подземелий и сражаться с врагами в духе пошаговой стратегии, где каждый следующий шаг нужно обдумать.

Выход Honkai: Star Rail состоялся на ПК, Android и iOS. В дальнейшем состоится релиз и на PlayStation.

Ранее стало известно, что количество зарегистрированных пользователей превысило отметку в 10 млн человек еще до релиза.

Напомним, что и оригинальная игра Genshin Impact от компании HoYoverse пользуется огромной популярностью и по сей день. Проект вышел в 2020 году, но до сих пор привлекает миллионы игроков.

Недавно также состоялся релиз Dead Island 2. Проект создавали более 10 лет, и он получил от критиков неплохие оценки. Игровые издания заявили, что это достойное продолжение, но над однообразием нужно работать.

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