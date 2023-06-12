Компания Microsoft опубликовала системные требования Starfield и цены — долгожданной игры от компании Bethesda Game Studios. Помимо рекомендованных возможностей “железа” также показали и 50-минутрый геймплейный ролик, комментарии от разработчиков и открыли предзаказ.

Презентация проекта состоялась на мероприятии Xbox Showcase 2023.

В Steam проект продается от 1699 до 2499 грн, в зависимости от версии. Стоит учесть, что это только предзаказ — за покупку самой расширенной версии, игрок сможет оценить игру на 5 раньше.

Так, игру анонсировали еще 5 лет назад, и теперь стали известны системные требования Starfield. Чтобы поиграть без подтормаживаний, нужно иметь компьютер или ноутбук с 16 Гб ОЗУ и процессором не слабее Intel Core i7-6800K и AMD Ryzen 5 2600X, а также 125 Гб свободного пространстве на диске.

Минимальные системные требования

ОС: Windows 10 (версия 2004);

процессор: Intel Core i7-6800K или AMD Ryzen 5 2600X;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti или AMD Radeon RX 5700;

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: версии 12;

место на диске: 125 Гбайт (требуется SSD).

Рекомендуемые системные требования

ОС: Windows 10, 11;

процессор: Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 3600X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 или AMD Radeon RX 6800 XT;

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: версии 12;

место на диске: 125 Гбайт (требуется SSD).

Трейлер Starfield также показал качество графики — и хотя до реализма еще далеко, в Bethesda почти всегда получается заинтересовать геймера интересным сюжетом и атмосферой. Релиз состоится 6 сентября 2023.

Недавно состоялся релиз еще одной популярной игры — Honkai: Star Rail. Это пошаговая RPG для любителей Genshin Impact, которая доступна не только на ПК, но и на смартфонах с Android и iOS.