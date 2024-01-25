Японський місяцехід SORA-Q зробив перший знімок з поверхні супутника після приземлення. На ньому зображено модуль SLIM, за допомогою якого апаратура й опинилася на Місяці.

Японський ровер показав перший знімок із поверхні Місяця

Відомо, що модуль приземлився на Місяць ще 20 січня 2024 року, але в японському космічному агентстві JAXA тільки зараз отримали унікальний знімок.

На знімку показано модуль SLIM після посадки – з нього успішно вибралися мініатюрний робот LEV-1 і місяцехід LEV-2, які між собою успішно контактують для подальшої роботи. Щоправда, посадковий модуль має лежати на боці – у Jaxa заявили, що сталася аномалія двигуна, але посадка все ж була м’якою.

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Варто зазначити, що це перший японський робот, який приземлився на Місяць, а Японія стала п’ятою країною у світі з м’якою посадкою на супутник.

Утім, підкорювати космос можуть не тільки японські та американські супутники, а й українці. Уродженка Одеси полетить у космос із Virgin Galactic як турист. Громадянка США Ліна Бороздіна зможе побачити Землю з висоти 85 км і повернутися на землю.