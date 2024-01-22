У NASA протестували двигун RS-25 для ракети SLS, яка відправить астронавтів підкорювати Місяць. Так, апарат пропрацював понад 8 хвилин – стільки двигун працює і під час польоту.

Що відомо про тести двигуна RS-25 від NASA

Відомо, що тестовий запуск двигуна було реалізовано в рамках місії Artemis, за якою космонавти знову опиняться на поверхні Місяця. RS-25 – сімейство двигунів, які NASA використовує на своїх ракетах уже багато років. Апарат допоможе відправити ракету в космос із людьми або важким вантажем. В агентстві зазначили, що цей запуск допоміг перевірити нові компоненти – сопло, гідравлічні приводи, гнучкі повітроводи і турбонасоси.

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Щодо ракети, то SLS вважається надважкою, і її спочатку розробляли для ручного управління для польотів за межі земної орбіти. На сьогодні ракета здатна виводити на опорну орбіту 95 тонн вантажу – надалі цифра збільшиться до 130 тонн шляхом модифікацій.

Нагадаємо, що в NASA відклали посадку на Місяць на 2026 рік. І якщо ракета з кораблем пролетить навколо супутника 2025 року, то на його поверхні опиниться не раніше вересня 2026 року. В агентстві зазначили, що все через технічні проблеми.