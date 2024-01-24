Уродженка Одеси стала однією з чотирьох туристів, які полетять у космос із Virgin Galactic. Громадянка США Ліна Бороздіна зможе побачити Землю з висоти 85 км.

Уродженка України Ліна Бороздіна полетить у космос

26 січня з космодрому Америка (штат Нью-Мексико, США) в суборбітальний політ вирушить космічний літак компанії Virgin Galactic. На борту перебуватимуть четверо туристів, серед яких уродженка Одеси, громадянка США і хімік Ліна Бороздіна.

Політ триватиме півтори години, туристи зможуть на кілька хвилин відчути невагомість. У своєму Instagram Бороздіна активно ділиться фотографіями, які пов’язані з майбутнім польотом. Є у неї кадр і з главою Virgin Galactic Річардом Бренсоном.

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Також на льотний костюм уродженки Одеси нашиті прапори України та США.

До слова, це вже шоста туристична місія компанії Річарда Бренсона. Її назва Galactic 06. Перший туристичний політ Virgin Galactic у космос відбувся влітку 2023 року.

Фото: Ліна Бороздіна