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Фото Космос

Ровер JAXA приземлился на Луну и сделал свой первый снимок

25 января 2024, 12:08
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Місяць
Источник: Unsplash

Японский луноход SORA-Q сделал первый снимок с поверхности спутника после приземления. На нем изображен модуль SLIM, с помощью которого аппаратура и оказалась на Луне.

Японский ровер показал первый снимок с поверхности Луны

Известно, что модуль приземлился на Луну еще 20 января 2024 года, но в японском космическом агентстве JAXA только сейчас получили уникальный снимок.

На снимке показан модуль SLIM после посадки — из него успешно выбрались миниатюрный робот LEV-1 и луноход LEV-2, которые между собой успешно контактируют для дальнейшей работы. Правда, посадочный модуль должен лежать на боку — в JAXA заявили, что произошла аномалия двигателя, но посадка все же была мягкой.

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Стоит отметить, что это первый японский робот, который приземлился на Луну, а Япония стала пятой страной в мире с мягкой посадкой на спутник.

Впрочем, покорять космос могут не только японские и американские спутники, но и украинцы. Уроженка Одессы полетит в космос с Virgin Galactic в качестве туриста. Гражданка США Лина Бороздина сможет увидеть Землю с высоты 85 км и вернуться на землю.

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Источник
Space
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Космос Луна
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