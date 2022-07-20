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Космос

Роскосмосу таке і не снилося: SpaceX відправить на орбіту новий телескоп NASA

20 Липня 2022, 15:21
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Роскосмосу таке і не снилося: SpaceX відправить на орбіту новий телескоп NASA
Джерело: Depositphotos

Компанія SpaceX допоможе NASA відправити до космосу новий телескоп Roman Space. Послуга від корпорації Ілона Маска коштуватиме $255 млн.

Політ запланований через 4 роки – він має відбутися у жовтні 2026 року, і виділена сума SpaceX включає оплату не лише за доставку, а й супутні витрати, включаючи підготовку та отримання всіх дозволів. Телескоп Roman Space необхідний більш ретельного вивчення космосу, темної матерії та принципів існування екзопланет.

У NASA заявили, що отримані дані дозволять наблизитися і до інших не менш важливих наукових відкриттів.

Зараз дивляться

Раніше космічний апарат називався Wide Field InfraRed Survey Telescope (WFIRST), але тепер він носить ім’я на честь Ненсі Грейс Роман, яка зробила величезний внесок у вивчення космосу для NASA та всього людства.

Ненсі Грейс Роман – американський астроном, одна з перших жінок-керівників у NASA. Її нерідко називають мамою Hubble за кропітку роботу над апаратом.

Угода з NASA – одна з перших хороших новин для компанії Ілона Маска. У липні ракета-носій Super Heavy від SpaceX вибухнула під час тестового запуску. Ймовірно, інцидент трапився через витік палива, і це є серйозною проблемою для компанії.

На цьому тлі політ на Марс, напевно, доведеться відкласти – це може здаватися і виведення супутника Nancy Grace Roman Space Telescope на орбіту.

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Джерело
NASA
Теги
NASA SpaceX
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