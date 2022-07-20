Компанія SpaceX допоможе NASA відправити до космосу новий телескоп Roman Space. Послуга від корпорації Ілона Маска коштуватиме $255 млн.

Політ запланований через 4 роки – він має відбутися у жовтні 2026 року, і виділена сума SpaceX включає оплату не лише за доставку, а й супутні витрати, включаючи підготовку та отримання всіх дозволів. Телескоп Roman Space необхідний більш ретельного вивчення космосу, темної матерії та принципів існування екзопланет.

У NASA заявили, що отримані дані дозволять наблизитися і до інших не менш важливих наукових відкриттів.

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Раніше космічний апарат називався Wide Field InfraRed Survey Telescope (WFIRST), але тепер він носить ім’я на честь Ненсі Грейс Роман, яка зробила величезний внесок у вивчення космосу для NASA та всього людства.

Ненсі Грейс Роман – американський астроном, одна з перших жінок-керівників у NASA. Її нерідко називають мамою Hubble за кропітку роботу над апаратом.

Угода з NASA – одна з перших хороших новин для компанії Ілона Маска. У липні ракета-носій Super Heavy від SpaceX вибухнула під час тестового запуску. Ймовірно, інцидент трапився через витік палива, і це є серйозною проблемою для компанії.

На цьому тлі політ на Марс, напевно, доведеться відкласти – це може здаватися і виведення супутника Nancy Grace Roman Space Telescope на орбіту.