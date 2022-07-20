Компания SpaceX поможет NASA отправить в космос новый телескоп Roman Space. Услуга от корпорации Илона Маска обойдется в $255 млн.

Полет запланирован через 4 года — он должен состояться в октябре 2026 года, и выделенная сумма SpaceX включает оплату не только за доставку, но и сопутствующие расходы, включая подготовку и получение всех разрешений. Телескоп Roman Space необходим для более тщательного изучения космоса, темной материи и принципов существования экзопланет.

В NASA заявили, что полученные данные позволят приблизиться и к другим не менее важным научным открытиям.

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Ранее космический аппарат назывался Wide Field InfraRed Survey Telescope (WFIRST), но теперь он носит имя в честь Нэнси Грейс Роман, которая внесла огромный вклад в изучение космоса для NASA и всего человечества.

Нэнси Грейс Роман – американский астроном, одна из первых женщин-руководителей в NASA. Ее нередко называют мамой Hubble за кропотливую работу над аппаратом.

Сделка с NASA — одна из первых хороших новостей для компании Илона Маска. В июле ракета-носитель Super Heavy от SpaceX взорвалась во время тестового запуска. Вероятно, инцидент случился из-за утечки топлива, и это серьезная проблема для компании.

На этом фоне полет на Марс наверняка придется отложить — это может казаться и выведения спутника Nancy Grace Roman Space Telescope на орбиту.