Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Космос

Чорна смуга Ілона Маска: ракета Super Heavy від SpaceX вибухнула під час запуску

12 Липня 2022, 15:17
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
SpaceX
Джерело: Unsplash

Прототип ракети-носія Super Heavy від компанії SpaceX вибухнув під час тестового запуску. Це трапилося у техасі під час передпольотних перевірок – схоже, колонізація Марса може відкластися.

Ролик з’явився на YouTube-каналі ентузіастів NASASpaceflight, які активно стежать за запусками ракет у космос та коментують їх.

Зараз дивляться

На двохвилинному ролику можна помітити момент запуску двигунів та згоряння палива, після чого лунає гучний вибух – ударною хвилею навіть зрушило з місця камеру, яка знаходилася на безпечній відстані.

Ймовірна причина події – витік кріогенного палива. Для компанії Маска та його амбітних планів це велика проблема. Частина ракети Super Heavy мала вивести космічний корабель Starfship на орбіту. Сам Starship створюється для колонізації Марса – тепер завдання Маска з подорожі на іншу планету може помітно зрушити термінами.

У червні мільярдер вихвалявся це ракетою в Twitter – він показав, як на Super Heavy встановили 33 двигуни Raptor 2, які вважаються передовими в космічній галузі завдяки своїй потужності.

Маск хотів запустити Starship у космос ще на початку 2022 року, але влада США не дала йому на цей дозвіл у заплановані мільярдером терміни. Після цього Ілон заявив, що випробування проходитимуть у травні, і ось у липні один із тестів провалився.

Читайте також:
SpaceXДві ракети за три дні: SpaceX встановила рекорд за кількістю запусків космічних місій

Теги
SpaceX Ілон Маск
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь