Прототип ракети-носія Super Heavy від компанії SpaceX вибухнув під час тестового запуску. Це трапилося у техасі під час передпольотних перевірок – схоже, колонізація Марса може відкластися.

Ролик з’явився на YouTube-каналі ентузіастів NASASpaceflight, які активно стежать за запусками ракет у космос та коментують їх.

Зараз дивляться

На двохвилинному ролику можна помітити момент запуску двигунів та згоряння палива, після чого лунає гучний вибух – ударною хвилею навіть зрушило з місця камеру, яка знаходилася на безпечній відстані.

Ймовірна причина події – витік кріогенного палива. Для компанії Маска та його амбітних планів це велика проблема. Частина ракети Super Heavy мала вивести космічний корабель Starfship на орбіту. Сам Starship створюється для колонізації Марса – тепер завдання Маска з подорожі на іншу планету може помітно зрушити термінами.

У червні мільярдер вихвалявся це ракетою в Twitter – він показав, як на Super Heavy встановили 33 двигуни Raptor 2, які вважаються передовими в космічній галузі завдяки своїй потужності.

Маск хотів запустити Starship у космос ще на початку 2022 року, але влада США не дала йому на цей дозвіл у заплановані мільярдером терміни. Після цього Ілон заявив, що випробування проходитимуть у травні, і ось у липні один із тестів провалився.