Космічне агентство NASA опублікувало список об’єктів, які вперше вдалося зняти телескопу Джеймса Вебба.

Космічному апарату вдалося зробити знімок, який NASA називає найглибшим зображенням Всесвіту з коли-небудь зроблених. Саме фото вчені опублікують уже 12 липня, а поки що експерти склали список об’єктів, які потрапили на фото.

Одним з космічних тіл на знімку є туманність Кіля – вона розташована за 7,6 тис. світлових років від нас, і є однією з найбільших у всесвіті. У ній знаходяться зірки, які набагато яскравіші та більші за Сонце.

Зараз дивляться

У кадр також потрапила екзопланета WASP-96b – супутникові вдалося зафіксувати перший повноколірний спектр. Дані допоможуть дізнатися, чи є у цього космічного тіла атмосфера – вперше газову планету відкрили у 2014 році. Тоді й з’ясувалося, що вона робить оберт навколо своєї зірки кожні 3-4 дні.

Третім об’єктом на знімку буде туманність Південне Кільце – її ще називають Вісімкою. Космічне тіло перебуває на відстані 2 тис. світлових років від Землі.

Любителі вивчити космос зможуть помилуватися групою з п’яти галактик Квінтет Стефану – її вперше відкрили в 1787 році, і вона покаже, як системи зірок взаємодіють одна з одною.

Остання мета – SMACS 0723. Передові технології Джейса Вебба дозволить чіткіше вивчити це масове скупчення галактик.

Джейс Вебб – передовий космічний апарат, який коштував $10 млрд. Телескоп успішно запустили в космос 25 грудня, і через кілька днів він приступив до розгортання протисонцевих панелей. За заявою вчених, він радуватиме знімками щонайменше 10 років, і завдяки передовим обладнанням покаже астрономам те, що раніше було прихованим.