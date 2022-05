Хакери та зловмисники з РФ, які працюють на державу, не припиняють спроби пошкодити роботу супутникового інтернету Starlink. Про це заявив голова компанії Ілон Маск.

Starlink has resisted Russian cyberwar jamming & hacking attempts so far, but they’re ramping up their efforts https://t.co/w62yCsDA5w

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2022