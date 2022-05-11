Хакери та зловмисники з РФ, які працюють на державу, не припиняють спроби пошкодити роботу супутникового інтернету Starlink. Про це заявив голова компанії Ілон Маск.

– Starlink поки що чинить опір спробам російської кібервійни заглушити та зламати систему, але вони нарощують свої зусилля, – зазначив американський мільярдер.

Starlink has resisted Russian cyberwar jamming & hacking attempts so far, but they’re ramping up their efforts https://t.co/w62yCsDA5w — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2022

На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого глава Tesla та SpaceX погодився допомогти нашій країні. За березень та квітень він відправив до України понад 10 тис. терміналів Starlink, які надають доступ до супутникового зв’язку. Ним активно користуються військові – надійність системи дозволяє підтримуватися зв’язок і з керівництвом критично важливих об’єктів.

На тлі такої допомоги, у березні Росія спробувала заглушити сигнал бездротового зв’язку – хакери намагалися вивезти з ладу термінали Starlink. Компанія Ілона Маска оперативно відреагувала на спроби окупанта – за допомогою оновлення програмного забезпечення вдалося відновити роботу обладнання.

РФ намагається нашкодити не лише Україні, а й особисто голові Starlink – глава Роскосмосу Рогозін пригрозив Маску за те, що він допомагає нашій країні. Втім, сам глава Tesla поіронізував над безглуздими погрозами – він уже попрощався з користувачами Twitter і додав, що був радий познайомитися з усіма. Варто відзначити, що Рогозін звертається до Маска за допомогою Teelgram, тому що обліковий запис у Twitter він зробив приватним на тлі новин про придбання соцмережі Ілоном.