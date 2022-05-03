Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч у форматі відеоконференції з американським підприємцем, членом ради директорів компаній Tesla та SpaceX Кімбалом Маском. У зустрічі також взяв участь міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Андрій Єрмак подякував Кімбалу та його брату, генеральному директору SpaceX Ілону Маску за підтримку України під час повномасштабної війни, яку розпочала Росія.

– Ми дуже цінуємо цю реальну підтримку України під час цієї жахливої ​​війни з Росією. Ми вдячні за швидкісний інтернет завдяки Starlink, який ми отримали від вас. Дуже вдячні! Усі люди знають, яку велику роль ви відіграли в цій допомозі, – сказав керівник Офісу президента.

Кімбал у свою чергу зазначив, що для нього честь допомагати нашій країні.

– Ми з вами. Дякую, що ви так сміливо боретеся, – наголосив Маск.

Єрмак також розповів Кімбалу про події в Україні зараз, згадавши і про катастрофічну ситуацію в Маріуполі. Також керівник Офісу президента запросив підприємця до нашої країни, наголосивши, що йому сподобається столиця.

У ході зустрічі було обговорено проєкти та напрямки співпраці, до яких можуть бути залучені компанія Кімбала Маска та американський бізнес у цілому.

Також Єрмак поінформував підприємця про проєкт післявоєнного відновлення України, зокрема – про ініціативу президента Володимира Зеленського щодо залучення країн-партнерів до відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок війни.

У свою чергу Михайло Федоров подякував Кімбалу та компанії SpaceX за надання Україні терміналів для підключення супутникового інтернету Starlink, зазначивши, що для нас це важливо.