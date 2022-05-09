Ілон Маск відреагував на погрози Рогозіна про відповідальність за передачу Starlink армії України на фоні війни. Мільярдер відповів главі Роскосмосу у Twitter.

– Слово нацист означає не те, що він думає, – заявив Ілон на погрозу.

The word “Nazi” doesn’t mean what he seems to think it does pic.twitter.com/pk9SQhBOsG — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

Рогозін звернувся до Маска за те, що глава SpaceX передав Україні тисячі терміналів для використання супутникового інтернету Starlink військовими.

– Ілон Маск причетний до постачання фашистських сил в Україні засобами військового зв’язку, а за це доведеться відповідати по-дорослому, – заявив Рогозін.

Маск висміяв слова глави Роскосмосу, і навіть підіграв погрозі.

– Якщо я помру за загадкових обставин, було приємно вас знати, – заявив глава Tesla.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

Примітно, що Рогозін звертається до Маска не через Twitter, а в Telegram. Коли мільярдер придбав соцмережу, глава Роскосмосу оперативно закрив свою сторінку і перейшов до месенджера, в якому глава Tesla не може видалити обліковий запис набридливого користувача.

Раніше Рогозін уже намагався завоювати увагу американського мільярдера. У березні Маск викликав Путіна на поєдинок, і глава Роскосмосу вирішив заступитися за президента РФ. Зробив він це за допомогою безглуздого вірша, і окрім глузування жодної реакції не викликав.