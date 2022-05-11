Хакеры и злоумышленники из РФ, работающие на государство, не прекращают попыток повредить работу спутникового интернета Starlink. Об этом заявил глава компании Илон Маск.

— Starlink пока что сопротивляется попыткам российской кибервойны заглушить и взломать систему, но они наращивают свои усилия, – отметил американский миллиардер.

Starlink has resisted Russian cyberwar jamming & hacking attempts so far, but they’re ramping up their efforts https://t.co/w62yCsDA5w — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2022

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, глава Tesla и SpaceX согласился помочь нашей стране. За март и апрель он отправил в Украину более 10 тыс. терминалов Starlink, которые предоставляют доступ к спутниковой связи. Ею активно пользуются военные — надежность системы позволяет поддерживаться связь и с руководством критически важных объектов.

На фоне такой помощи, в марте Россия попыталась заглушить сигнал беспроводной связи — хакеры пытались вывезти из строй терминалы Starlink. Компания Илона Маска оперативно отреагировала на попытки оккупанта — с помощью обновления программного обеспечения удалось восстановить работу оборудования.

РФ пытается навредить не только Украине, но и лично главе Starlink — глава Роскосмоса Рогозин пригрозил Маску за то, что он помогает нашей стране. Впрочем, сам глава Tesla поиронизировал над нелепыми угрозами — он уже попрощался с пользователями Twitter, и добавил, что был рад познакомиться со всеми. Стоит отметить, что Рогозин обращается к Маску с помощью Teelgram, так как аккаунт в Twitter он сделал приватным на фоне новостей о покупке соцсети Илоном.