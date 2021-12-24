NASA доставило за допомогою ракети SpaceX подарунки та різдвяну вечерю астронавтам на МКС. Серед решти цінного вантажу – нова партія наукового обладнання для подальшої роботи.

За успішним стикуванням корабля Dragon до МКС стежили зсередини астронавти NASA Раджа Чарі та Том Маршберн.

.@Space_Station, your order was delivered! At 3:41am ET (08:41 UTC), @SpaceX‘s cargo Dragon docked to the space-facing port of the Harmony module: https://t.co/yIGBUfGHR9 pic.twitter.com/4nGmstgX6P — NASA (@NASA) December 22, 2021

Ракета Falcon 9 стартувала з Космічного центру Кеннеді у Флориді та успішно доставила майже 3 тонни вантажу для дослідницьких експериментів та матеріалів для екіпажу.

– Я не поспішатиму перед Санта-Клаусом розповідати вам, які подарунки ви отримаєте. Ми також збираємося доставити деякі особливі продукти на різдвяну вечерю. Чекайте на індичку, стручкову квасолю, у нас є трохи риби і кілька копчених морепродуктів. У нас також є улюблений фруктовий пиріг, сказав Джоел Монтальбано, керівник програми космічної станції НАСА, перед запуском ракети в космос.

Раніше астронавти на МКС довели, що можуть самі добувати собі їжу — вони зробили традиційну мексиканську страву тако з перців чилі, які вперше вдалося виростити в космосі. Екіпаж чекав цього моменту ще з липня, коли тільки розпочався експеримент із вирощуванням рослини.