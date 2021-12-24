Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео Космос

Рождество в космосе: астронавтам на МКС отправили индейку и фруктовый пирог

24 декабря 2021, 15:03
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
МКС
Источник: Depositphotos

NASA доставило с помощью ракеты SpaceX подарки и рождественский ужин астронавтам на МКС. Среди остального ценного груза — новая партия научного оборудования для дальнейшей работы.

За успешной стыковкой корабля Dragon к МКС следили изнутри астронавты NASA Раджа Чари и Том Маршберн.

Ракета Falcon 9 стартовала из Космического центра Кеннеди во Флориде и успешно доставила почти 3 тонны груза для исследовательских экспериментов и материалов для экипажа. 

— Я не буду спешить перед Санта-Клаусом рассказывать вам, какие подарки вы получите. Мы также собираемся доставить некоторые особые продукты на рождественский ужин. Ожидайте индейку, стручковую фасоль, у нас есть немного рыбы и несколько копченых морепродуктов. У нас также есть всеобщий любимый фруктовый пирог, — сказал Джоэл Монтальбано, руководитель программы космической станции NASA, перед запуском ракеты в космос. 

Ранее астронавты на МКС доказали, что могут сами добывать себе пищу — они сделали традиционное мексиканское блюдо тако из перцев чили, которые впервые удалось вырастить в космосе. Экипаж ждал этого момента еще с июля, когда только начался эксперимент с выращиванием растения.

Читайте также:
Зонд NASAЗонд NASA впервые в истории “коснулся” Солнца: великое открытие для человечества

Источник
NASA
Теги
NASA , Космос , МКС
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка