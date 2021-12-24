NASA доставило с помощью ракеты SpaceX подарки и рождественский ужин астронавтам на МКС. Среди остального ценного груза — новая партия научного оборудования для дальнейшей работы.

За успешной стыковкой корабля Dragon к МКС следили изнутри астронавты NASA Раджа Чари и Том Маршберн.

.@Space_Station, your order was delivered! At 3:41am ET (08:41 UTC), @SpaceX‘s cargo Dragon docked to the space-facing port of the Harmony module: https://t.co/yIGBUfGHR9 pic.twitter.com/4nGmstgX6P — NASA (@NASA) December 22, 2021

Ракета Falcon 9 стартовала из Космического центра Кеннеди во Флориде и успешно доставила почти 3 тонны груза для исследовательских экспериментов и материалов для экипажа.

— Я не буду спешить перед Санта-Клаусом рассказывать вам, какие подарки вы получите. Мы также собираемся доставить некоторые особые продукты на рождественский ужин. Ожидайте индейку, стручковую фасоль, у нас есть немного рыбы и несколько копченых морепродуктов. У нас также есть всеобщий любимый фруктовый пирог, — сказал Джоэл Монтальбано, руководитель программы космической станции NASA, перед запуском ракеты в космос.

Ранее астронавты на МКС доказали, что могут сами добывать себе пищу — они сделали традиционное мексиканское блюдо тако из перцев чили, которые впервые удалось вырастить в космосе. Экипаж ждал этого момента еще с июля, когда только начался эксперимент с выращиванием растения.