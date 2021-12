NASA доставило с помощью ракеты SpaceX подарки и рождественский ужин астронавтам на МКС. Среди остального ценного груза — новая партия научного оборудования для дальнейшей работы.

За успешной стыковкой корабля Dragon к МКС следили изнутри астронавты NASA Раджа Чари и Том Маршберн.

.@Space_Station, your order was delivered! At 3:41am ET (08:41 UTC), @SpaceX‘s cargo Dragon docked to the space-facing port of the Harmony module: https://t.co/yIGBUfGHR9 pic.twitter.com/4nGmstgX6P

— NASA (@NASA) December 22, 2021