Астронавти на Міжнародній космічній станції зробили традиційну мексиканську страву з перців чилі, які вперше вдалося виростити в космосі. Екіпаж чекав на цей момент ще з липня, коли тільки почався експеримент із вирощуванням рослини.

Експеримент отримав назву Plant Habitat-04, і на сьогодні він один із найскладніших випробувань, які проводили у космічній лабораторії. Не секрет, що для зростання перцю потрібно набагато більше часу, ніж на вирощування різних видів салату чи редису.

Зібрав урожай астронавт NASA Марк Ванде Хей, а згодом він обробив перець перед вживанням. Астронавти мали оцінити плід на смак і текстуру — до цього ніхто не їв космічний чилі.

Астронавт NASA Меган МакАртур приготувала тако з використанням яловичини, сушених помідорів, артишоків та космічного перцю.

Фотографією з мексиканською стравою дівчина опублікувала у Twitter.

Friday Feasting! After the harvest, we got to taste red and green chile. Then we filled out surveys (got to have the data! ????). Finally, I made my best space tacos yet: fajita beef, rehydrated tomatoes & artichokes, and HATCH CHILE! https://t.co/pzvS5A6z5u pic.twitter.com/fJ8yLZuhZS

— Megan McArthur (@Astro_Megan) October 29, 2021