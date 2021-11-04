Астронавти на Міжнародній космічній станції зробили традиційну мексиканську страву з перців чилі, які вперше вдалося виростити в космосі. Екіпаж чекав на цей момент ще з липня, коли тільки почався експеримент із вирощуванням рослини.

Експеримент отримав назву Plant Habitat-04, і на сьогодні він один із найскладніших випробувань, які проводили у космічній лабораторії. Не секрет, що для зростання перцю потрібно набагато більше часу, ніж на вирощування різних видів салату чи редису.

Зібрав урожай астронавт NASA Марк Ванде Хей, а згодом він обробив перець перед вживанням. Астронавти мали оцінити плід на смак і текстуру — до цього ніхто не їв космічний чилі.

Астронавт NASA Меган МакАртур приготувала тако з використанням яловичини, сушених помідорів, артишоків та космічного перцю.

Фотографією з мексиканською стравою дівчина опублікувала у Twitter.

Friday Feasting! After the harvest, we got to taste red and green chile. Then we filled out surveys (got to have the data! ????). Finally, I made my best space tacos yet: fajita beef, rehydrated tomatoes & artichokes, and HATCH CHILE! https://t.co/pzvS5A6z5u pic.twitter.com/fJ8yLZuhZS — Megan McArthur (@Astro_Megan) October 29, 2021

Частину перцю буде відправлено на Землю для ретельнішого аналізу, а рослини перцю чилі продовжать рости на космічній станції. Цього місяця до команди МКС приєднається екіпаж SpaceX Crew-3, який збере вже другий урожай.

Нагадаємо, що не лише рослини допоможуть людству вижити за межами Землі. Наприклад, майбутні жителі Марса зможуть виробляти паливо для ракет за допомогою повітря, води, сонячного світла та мікробів. Технологія дозволить членам екіпажу повернутися на Землю.

Кисень також вироблятиметься за таким самим принципом. Залишилося тільки розпочати колонізацію.