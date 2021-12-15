Зонд NASA Parker Solar Probe вперше торкнувся Сонця. Це єдиний космічний апарат, який зміг наблизитись до нашої зірки так близько.

Parker вдалося проникнути в атмосферу Сонця, зібрати зразки частинок та дані про магнітні поля.

У NASA вважають, що це досягнення можна порівняти із висадкою на Місяць. Зразки ґрунту з супутника допомогли зрозуміти утворення космічного тіла — дані про найближчу до нас зірку також підштовхнуть вчених до величезної кількості відкриттів.

– Дотик до Сонця за допомогою зонда Parker Solar Probe – це монументальний момент для сонячної науки та справді видатний подвиг, – сказав Томас Зурбухен, помічник адміністратора Управління наукової місії у штаб-квартирі NASA у Вашингтоні.

На відміну від Землі, Сонце не має твердої поверхні. Але в нього є перегріта атмосфера, що складається із сонячного матеріалу, пов’язаного з гравітацією та магнітними силами. Ця точка, відома як критична поверхня Альфвена, знаменує кінець сонячної атмосфери та початок сонячного вітру. Parker вдалося пройти через корону Сонця, і за заявами вчених він рухатиметься по спіралі ближче до зірки.

Але це не всі відкриття, які допоміг зробити зонд NASA – у 2019 році він виявив, що поблизу Сонця багато магнітних зигзагоподібних структур сонячного вітру, але вчені так і не впізнали їхнє джерело походження. Тепер Parker наблизився до Сонця досить близько для розгадки – вітри незвичайної форми виходять із поверхні зірки.

Зонд NASA пройшов довгий шлях до Сонця — він був запущений у 2018 році. Його оснастили обладнанням для вивчення магнітних полів, плазми та камерами для знімання сонячних вітрів. Місія космічного апарату триватиме щонайменше сім років.