Популярний агрегатор Metacritic склав рейтинг найнижче оцінених ігор 2021 року за версією критиків.

Так, на першому рядку розташувався футбольний симулятор eFootball 2022 – його розкритикували геймери та експерти ще в день старту. Проект вимагав термінових доопрацювань, і в день релізу загальне відчуття від гри було дуже поганим через графіку, постійні вильоти та баги. Симулятор отримав від критиків лише 25 балів зі 100.

На другому місці – 3D-платформер Balan Wonderworld. Геймери покладали на проект надії, оскільки ним займалися творці Соніка. У результаті роботі дали 36 балів зі 100 за мізерну графіку, жахливий дизайн рівнів та низьку продуктивність.

Замикає трійку лідерів рольова гра Werewolf: The Apocalypse – Earthblood. Проект розкритикували за одноманітний геймплей, застарілу графіку та порожній відкритий світ – він заслужено одержав від критиків 42/100.

Решта учасників рейтингу не сильно відстала від лідерів:

4. Taxi Chaos (PS4) – 42/100;

5. Of Bird and Cage (ПК) – 44/100;

6. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (Switch) – 47/100;

7. I Saw Black Clouds (PS4) – 48/100;

8. Arkham Horror: Mother’s Embrace (ПК) – 48/100;

9. Demon Skin (ПК) – 48/100;

10. Necromunda: Hired Gun (PS4) – 49/100.

До списку також потрапила трилогія-ремастер Grand Theft Auto, яку багато хто вважає провалом року. Оновлення класичних ігор геймери просто розгромили — на агрегаторі Metacritic красується оцінка 0.5 зі 100 від фанатів.

Розробники обіцяли оновлену графіку, а також купу цікавих покращень, серед яких колесо вибору зброї — аналогічне можна побачити в GTA V. Одразу після виходу гри, користувачі зіштовхнулися з величезною кількістю багів та помилок, а графіка в деяких місцях виглядала гірше за оригінал.