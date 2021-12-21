Популярный агрегатор Metacritic составил рейтинг самых низко оцененных игр 2021 года по версии критиков.

Так, на первой строчке расположился футбольный симулятор eFootball 2022 — который раскритиковали геймеры и эксперты еще в день старта. Проект требовал срочных доработок, и в день релиза общее ощущение от игры было очень плохим из-за графики, постоянных вылетов и багов. Симулятор получил от критиков всего 25 баллов из 100.

На втором месте — 3D-платформер Balan Wonderworld. Геймеры возлагали на проект надежды, так как им занимались создатели Соника. В итоге работе дали 36 баллов из 100 за скудную графику, ужасный дизайн уровней и низкую производительность.

Замыкает тройку лидеров ролевая игра Werewolf: The Apocalypse — Earthblood. Проект раскритиковали за однообразный геймплей, устаревшую графику и пустой открытый мир — он заслуженно получил от критиков 42/100.

Остальные участники рейтинга не сильно отстали от лидеров:

4. Taxi Chaos (PS4) — 42/100;

5. Of Bird and Cage (ПК) — 44/100;

6. Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition (Switch) — 47/100;

7. I Saw Black Clouds (PS4) — 48/100;

8. Arkham Horror: Mother’s Embrace (ПК) — 48/100;

9. Demon Skin (ПК) — 48/100;

10. Necromunda: Hired Gun (PS4) — 49/100.

В список также попала трилогия-ремастер Grand Theft Auto, которую многие считают провалом года. Обновление классических игр геймеры просто разгромили — на агрегаторе Metacritic красуется оценка в 0.5 из 100 от фанатов.

Разработчики обещали обновленную графику, а также кучу интересных улучшений, среди которых колесо выбора оружия — аналогичное можно увидеть в GTA V. Сразу после выхода игры, пользователи столкнулись с огромным количеством багов и ошибок, а графика в некоторых местах выглядела хуже оригинала.