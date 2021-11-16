Через величезну кількість помилок та збоїв трилогія ремайстрів Grand Theft Auto: The Definitive Edition від Rockstar стала найгіршою грою за версією Metacritic. Гравці оцінили проекти від легендарної компанії на 0,5 балів із 10.

GTA: The Trilogy Definitive Edition була випущена 11 листопада на честь трьох найважливіших частин серії – GTA III, GTA: Vice City та GTA: San Andreas. Розробники обіцяли оновлену графіку, а також купу цікавих покращень, серед яких колесо вибору зброї – аналогічне можна побачити у GTA V. Головною особливістю трилогії мав стати новий двигун Engine – він дозволив зробити тіні та освітлення реалістичнішими та збільшити дальність промальовування.

Однак відразу після виходу гри, користувачі зіткнулися з величезною кількістю багів та помилок, а графіка в деяких місцях виглядала гірше за оригінал. Розробники не лише не прибрали проблеми оригіналів, а й додали нових.

На оцінки також вплинуло рішення Rockstar прибрати ігри з продажу на кілька днів, щоб видалити з файлів трилогії неліцензовані пісні.

В результаті гра була піддана критиці на Metacritic і тепер випередила Warcraft III: Reforged, яка раніше вважалася найгіршою грою в історії.

Сервіс Metacritic вважається лідером галузі зі збору оцінок як визнаних критиків та публікацій, так і широкої публіки.

На тому ж самому сервісі є оцінки оригінальним частинам – GTA III, Vice City та San Andreas оцінили у 97, 95 та 95 балів зі 100 відповідно. За даними рейтингу, ці ігри займають одні з перших місць.

Зараз компанія-розробник займається виправленням величезної кількості багів та помилок.