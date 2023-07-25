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Публикации и денежные переводы: в Twitter появятся услуги для финансов

25 июля 2023, 15:29
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Twitter
Источник: Unsplash

В соцсети Twitter скоро появится финансовый функционал. Пользователи смогут управлять своими средствами прямо в сервисе, что сделает компанию Маска более универсальной.

Об этом заявил сам миллиардер, рассказывая о дальнейших планах и целях переименования Twitter на X.

— Twitter был переименован на X Corp для обеспечения свободы слова. Название Twitter имело смысл, когда сообщения были длинной в 140 символов. Но теперь функционал заметно расширен. В ближайшие месяцы мы добавим возможность управлять своими финансами. Старое название не имеет смысла в этом контексте, поэтому мы должны распрощаться с птицей, — заявил Илон.

О подобных планах миллиардер рассказывал еще зимой. Тогда Маск заявил, что сделает из Twitter полноценный банк. Для этого сервис получит свою платежную систему — с переводами средств, открытием депозитов и кредитных карточек.

Маск уже давно заявлял, что хочет сделать из Twitter суперприложением. Пользователи смогут в одном сервисе делать все необходимые манипуляции. Подобный подход к приложениям активно используются в Китае.

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