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Інтернет

Twitter розробляє свою платіжну систему: з кредитками та депозитом

31 Січня 2023, 12:58
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Twitter
Джерело: Unsplash

Компанія Twitter працює над власною платіжною системою для клієнтів. Маск хоче збільшити дохід корпорації, але для цього потрібен розвиток у фінансовому плані.

Це стало відомо завдяки заявкам Twitter на отримання ліцензій у США на розробку програм та сервісів для платежів. Оплата впроваджуватиметься у саму соцмережу.

Проєктом займеться директор з управління продуктами в Twitter Естер Кроуфорд, яка також і найближчий помічник Маска. Враховуючи, що рекламний бізнес не сильно допомагає сервісу залишатися на плаву, Ілону потрібно шукати інші способи заробітку.

Зараз дивляться

Мільярдер неодноразово заявляв, що хоче, щоб Twitter пропонував фінтех-послуги, наприклад, допомагав із грошовими переказами, а також відкривав ощадні рахунки і навіть випускав кредитні картки.

Спочатку у сервіс додадуть тільки фіатні валюти. За заявою експертів, згодом підтримуватимуться і криптовалюти, можливо з одним із наступних оновлень.

Щоб вся ця система працювала справно, потрібний серйозний захист. Команда Кроуфорд вже працює над безпекою рахунків та конфіденційністю користувачів.

Нагадаємо, що Ілон Маск офіційно придбав Twitter восени минулого року і всіма силами намагається врятувати сервіс від банкрутства. Взимку у Twtitter дозволили політичну рекламу, яку заборонив ще 2019 року колишній керівник сервісу. Це величезний прибуток, і Маск не збирається його втрачати.

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Джерело
Financial Times
Теги
Twitter Ілон Маск
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