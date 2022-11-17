У Twitter з’явиться можливість створювати довгі публікації. Про це заявив голова компанії у відповідь на запитання користувача сервісу.

– Скоро з’явиться можливість писати довгі твіти, – коротко заявив Маск.

Ability to do long tweets coming soon — Elon Musk (@elonmusk) November 17, 2022 Зараз дивляться

Про це мріяли користувачі мережі роками. Так, зараз усім доводиться вміщати свої думки у 280 символів, що вкрай мало у нинішніх реаліях. Щоб створювати довгі публікації, потрібно створювати повноцінні треди, які дуже незручно читати.

Другий спосіб висловити свою думку без обмежень у 280 символів – це вставляти скриншот із нотаток чи блокнота.

Раніше Ілон Маск вже обговорював збільшення ліміту на символи у Twitter. Мільярдер заявляв, що незабаром покладе край безглуздим скріншотам з нотаток.

На додачу до цього, мільярдер хоче додати монетизацію контенту у всіх його проявах. Про конкретні думки новий глава компанії не повідомив.

Втім, далеко не всі ідеї для соцмережі вважаються вдалими. На тлі масових звільнень співробітників та плутанини із синіми галочками верифікації Маск заявив про можливе банкрутство Twitter. За словами Ілона, все через скорочення доходів від рекламодавців.

Тепер Twitter можуть зробити платним. Користувачі платитимуть у форматі щомісячної передплати, хоч і вартість послуги не повідомляється.