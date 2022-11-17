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Приємні зміни: Ілон Маск підтвердив збільшення розмірів публікацій у Twitter

17 Листопада 2022, 15:06
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Getty Images

У Twitter з’явиться можливість створювати довгі публікації. Про це заявив голова компанії у відповідь на запитання користувача сервісу.

– Скоро з’явиться можливість писати довгі твіти, – коротко заявив Маск.

Про це мріяли користувачі мережі роками. Так, зараз усім доводиться вміщати свої думки у 280 символів, що вкрай мало у нинішніх реаліях. Щоб створювати довгі публікації, потрібно створювати повноцінні треди, які дуже незручно читати.

Другий спосіб висловити свою думку без обмежень у 280 символів – це вставляти скриншот із нотаток чи блокнота.

Раніше Ілон Маск вже обговорював збільшення ліміту на символи у Twitter. Мільярдер заявляв, що незабаром покладе край безглуздим скріншотам з нотаток.

На додачу до цього, мільярдер хоче додати монетизацію контенту у всіх його проявах. Про конкретні думки новий глава компанії не повідомив.

Втім, далеко не всі ідеї для соцмережі вважаються вдалими. На тлі масових звільнень співробітників та плутанини із синіми галочками верифікації Маск заявив про можливе банкрутство Twitter. За словами Ілона, все через скорочення доходів від рекламодавців.

Тепер Twitter можуть зробити платним. Користувачі платитимуть у форматі щомісячної передплати, хоч і вартість послуги не повідомляється.

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