Ілон Маск хоче зробити Twitter платним. Так, щоб скористатися всіма перевагами сервісу, користувачам доведеться платити щомісяця.

Інсайдери заявили, що такого результату подій поки що можна уникнути, але Маск уже шукає нові варіанти отримання доходів для компанії, яку придбав у середині осені за $44 млрд.

За заявою видання Platformer, Ілон вже обговорював такий розвиток подій зі своїм радником Девідом Саксом. За планом глави Tesla, у Twitter можуть встановити щомісячний ліміт на безкоштовне користування. Після закінчення власнику акаунту буде запропоновано оплатити передплату. Про вартість поки що не повідомляється.

Зараз дивляться

Нещодавно мільярдер заявив, що в Twitter вже відбулося масове падіння доходів. Багато рекламодавців вже не співпрацюють із сервісом.

Після придбання соцмережі Маск вирішив підняти вартість верифікації облікових записів Twitter Blue до $20 на місяць, хоча спочатку цінник був на рівні $5. Після обурень суспільства, зокрема Стівена Кінга, Ілон вирішив знизити вартість Twitter Blue до $8, але і це рішення можна вважати невдалим. Надаючи синю галочку користувачам, жартівники почали створювати фейкові облікові записи, обманюючи суспільство.

Після цього Маск пригрозив таким жартівникам вічним баном у сервісі. Мільярдер не сподобалося, що багато користувачів використовували свою особистість.