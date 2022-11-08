Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Інтернет

Twitter може стати платним: Ілон Маск шукає нові способи заробити

8 Листопада 2022, 20:06
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Depositphotos

Ілон Маск хоче зробити Twitter платним. Так, щоб скористатися всіма перевагами сервісу, користувачам доведеться платити щомісяця.

Інсайдери заявили, що такого результату подій поки що можна уникнути, але Маск уже шукає нові варіанти отримання доходів для компанії, яку придбав у середині осені за $44 млрд.

За заявою видання Platformer, Ілон вже обговорював такий розвиток подій зі своїм радником Девідом Саксом. За планом глави Tesla, у Twitter можуть встановити щомісячний ліміт на безкоштовне користування. Після закінчення власнику акаунту буде запропоновано оплатити передплату. Про вартість поки що не повідомляється.

Зараз дивляться

Нещодавно мільярдер заявив, що в Twitter вже відбулося масове падіння доходів. Багато рекламодавців вже не співпрацюють із сервісом.

Після придбання соцмережі Маск вирішив підняти вартість верифікації облікових записів Twitter Blue до $20 на місяць, хоча спочатку цінник був на рівні $5. Після обурень суспільства, зокрема Стівена Кінга, Ілон вирішив знизити вартість Twitter Blue до $8, але і це рішення можна вважати невдалим. Надаючи синю галочку користувачам, жартівники почали створювати фейкові облікові записи, обманюючи суспільство.

Після цього Маск пригрозив таким жартівникам вічним баном у сервісі. Мільярдер не сподобалося, що багато користувачів використовували свою особистість.

Читайте також:
Илон МаскБільше попереджати не будемо: Ілон Маск розповів, кого назавжди банитимуть в Twitter

Теги
Twitter Ілон Маск
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь