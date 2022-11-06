Ілон Маск анонсував майбутні оновлення Twitter. Незабаром у сервісі з’являться довгі повідомлення, а також монетизацію контенту.

Про це мільярдер заявив у соцмережі, яку придбав у середині осені 2022 року.

– Twitter скоро додасть можливість прикріплювати довгі тексти до публікацій, покінчивши з абсурдними скриншотами з блокнота, – заявив глава соцмережі.

Twitter will soon add ability to attach long-form text to tweets, ending absurdity of notepad screenshots Зараз дивляться — Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2022

Так, багато років користувачі були змушені публікувати скриншоти із нотаток, якщо хотіли оприлюднити величезну кількість тексту. Відомо, що у публікації дозволяється використовувати лише 280 символів, що критично мало під час обговорення різних тем.

На додаток до цього, Маск хоче монетизувати контент у будь-яких його проявах. Що саме це означає – невідомо. Можливо, блогери матимуть змогу заробляти гроші за перегляди.

Twitter також матиме більш просунутий пошук, який буде зручніший за нинішній.

– Пошук нагадує мені Infoseek 1998! Він також скоро стане набагато кращим, – додав мільярдер.

Нагадаємо, що Ілон Маск придбав Twitter за $44 млрд, і з перших днів вносить свої кардинальні зміни. Так, мільярдер став єдиним власником сервісу, а нещодавно Маск звільнив близько 50% співробітників. У компанії заявили, що це необхідно для покращення компанії.