Ілон Маск анонсував майбутні оновлення Twitter. Незабаром у сервісі з’являться довгі повідомлення, а також монетизацію контенту.

Про це мільярдер заявив у соцмережі, яку придбав у середині осені 2022 року.

Twitter will soon add ability to attach long-form text to tweets, ending absurdity of notepad screenshots

— Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2022