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Приятные изменения: Илон Маск подтвердил увеличение размеров публикаций в Twitter

17 ноября 2022, 15:06
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Getty Images

В Twitter появится возможность создавать длинные публикации. Об этом заявил глава компании в ответ на вопрос пользователя сервиса.

— Скоро появится возможность писать длинные твиты, — кратки заявил Маск.

Об этом мечтали пользователи сети годами. Так, сейчас всем приходится вмещать свои мысли в 280 символов, что крайне мало в нынешних реалиях. Чтобы создавать длинные публикации, нужно создавать полноценные треды, которые очень неудобно читать.

Второй способ выразить свою мысль без ограничений в 280 символов — это вставлять скриншот с заметок или блокнота. 

Ранее Илон Маск уже обсуждал увеличение лимита на символы в Twitter. Миллиардер заявлял, что скоро положит конец нелепым скриншотам с заметок. 

В добавок к этому, миллиардер хочет добавить монетизацию контента во всех его проявлениях. О конкретных мыслях новый глава компании не сообщил.

Впрочем, далеко не все идеи для соцсети считаются удачными. На фоне массовых увольнений сотрудников и путаницы с синими галочками верификации Маск заявил о возможном банкротстве Twitter. По словам Илона, все из-за сокращения доходов от рекламодателей.

Теперь Twitter могут сделать платным. Пользователи будут платить в формате ежемесячной подписки, хоть и стоимость услуги не сообщается.

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