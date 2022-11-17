В Twitter появится возможность создавать длинные публикации. Об этом заявил глава компании в ответ на вопрос пользователя сервиса.
— Скоро появится возможность писать длинные твиты, — кратки заявил Маск.
Ability to do long tweets coming soon
— Elon Musk (@elonmusk) November 17, 2022Сейчас смотрят
Об этом мечтали пользователи сети годами. Так, сейчас всем приходится вмещать свои мысли в 280 символов, что крайне мало в нынешних реалиях. Чтобы создавать длинные публикации, нужно создавать полноценные треды, которые очень неудобно читать.
Второй способ выразить свою мысль без ограничений в 280 символов — это вставлять скриншот с заметок или блокнота.
Ранее Илон Маск уже обсуждал увеличение лимита на символы в Twitter. Миллиардер заявлял, что скоро положит конец нелепым скриншотам с заметок.
В добавок к этому, миллиардер хочет добавить монетизацию контента во всех его проявлениях. О конкретных мыслях новый глава компании не сообщил.
Впрочем, далеко не все идеи для соцсети считаются удачными. На фоне массовых увольнений сотрудников и путаницы с синими галочками верификации Маск заявил о возможном банкротстве Twitter. По словам Илона, все из-за сокращения доходов от рекламодателей.
Теперь Twitter могут сделать платным. Пользователи будут платить в формате ежемесячной подписки, хоть и стоимость услуги не сообщается.