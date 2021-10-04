Привіт буквально всім: Twitter тролить Facebook та Instagram за збої

У понеділок, 4 жовтня стався масштабний збій у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp. Користувачі соцмереж повідомляють про проблеми.

Водночас Twitter, який на відмінну від цих застосунків працює у звичайному режимі, вирішив потролити їх.

Реакція Twitter на збій в Instagram, Facebook та WhatsApp

Привіт буквально всім.

hello literally everyone — Twitter (@Twitter) October 4, 2021

А на головній сторінці соцмережі біля позначки, що вказує місцеперебування написано: будь-де. Таким чином Twitter натякає, що працює у будь-який час та в будь-якому місці.

Сьогодні ввечері користувачі соцмереж почали масово скаржитися на те, що у них не працюють популярні застосунки. Зокрема, не відкриваються стартові сторінки в Instagram і Facebook.

А у WhatsApp залишається неможливим відправлення повідомлень. Наразі не відомо, що стало причиною масштабного збою.

Водночас люди почали масово обговорювати відповідний інцидент та дотепно жартувати у Twitter .